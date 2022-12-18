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Trabzonspor'da Djaniny ve Larsen’e kapı açık! Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gidecek isimlerde netleşiyor. Bordo mavili formayla bekleneni veremeyen 2 oyuncuya ciddi bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Djaniny ve Larsen’e kapı açık! Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak

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Fırtına ara transferde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeni ile çok fazla hareket imkanına sahip değil... Ancak takımdan ayrılan oyuncu olursa yerine takviye yapılacak. Bu kapsamda bu sezon beklenileni veremeyen Djaniny ile Stryger Larsen için 'ayrılık ihtimali' bulunuyor. Yönetim, iki oyuncu için teklif gelirse kolaylık sağlayacak. Satışın yanı sıra kiralama seçeneği de değerlendirilecek... Sezon başında Udinese'den bedelsiz gelen Larsen 21 maçta şans bulurken, 1 gol attı... 18 maçta süre alan Djaniny ise skor katkısı yapamadı. Sözleşmesi 2025'e uzatılmasına rağmen performansı düşen 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı da gözden çıkarıldı.
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