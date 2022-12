Çıkışa geçeceğiz

Trabzonspor'un Yunan maestrosu Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe derbisini kazanarak ligde çıkışa geçmek istediklerini belirtti... Tecrübeli oyuncu, bordomavili takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu ifade ederek, "Takıma inancım son derece sağlam. Yeni hedeflere doğru yürümek istiyoruz" dedi. Fenerbahçe maçının bunun için bir milat olabileceğini aktardı. Bakasetas, ezeli rakipleri ile geçen sezon Akyazı'da oynanan derbide 2 gol atarak galibiyetin mimarı olmuştu. Yunan yıldız bu sezon da pek çok istatistiğiyle takımın 'en formda' ismi...

Karadeniz devinde rakip kaleye en fazla şut deneyen isim Bakasetas. Her maç ortalama 3.5 şut çekiyor... Bu sezon bordo-mavili forma ile en fazla skor katkısı yapan oyuncu 20 maçta 9 gol+7 ile Bakasetas... Milli formasıyla 53 karşılaşmada 10 gol kaydeden yıldız, 2021-22'de yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcusu seçildi... Dorukhan Toköz, Bakasetas hakkında, "Saha içinde çok hırslıdır ama dışarda çok pozitif bir insandır. Her zaman güler, eğlenmeyi sever. Bir insanı üzgün ya da negatif bir şekilde görürse her zaman ona destek olur" ifadelerini kullanmıştı.