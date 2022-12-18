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Avcı’dan kupa uyarısı

Teknik direktör Abdullah Avcı önceliklerinin Samsunspor maçı olduğu konusunda oyuncuları bir kez daha uyardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Avcı’dan kupa uyarısı

Teknik direktör Abdullah Avcı önceliklerinin Samsunspor maçı olduğu konusunda oyuncuları bir kez daha uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nın da kendileri için en az Süper Lig ve Konferans Ligi kadar önemli olduğunu hatırlattı. Hedeflerinin tüm kulvarlarda sonuna kadar giderek, kupalar kazanmak olduğunu dile getirdi.

İZİN SONA ERDİ

Takım dün dinlendi... Antalya kampı dönüşü salı günü Trabzon'da başlayan çalışmalara Abdullah Avcı'nın isteğiyle bir gün ara verildi. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla kupada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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