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Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa maçı sonrası sert konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulah Avcı, idmanlarda da bu ciddiyetini koruyor. 2.5 günlük iznin ardından takımın başında çıktığı ilk çalışmada kısa bir toplantı yapan Abdullah Avcı'nın forma savaşında mücadele edenin ön plana çıkacağını ve şu an için rekabetin yeniden başladığını vurguladığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçı sonrasında yaptığı açıklamalar oyuncularda büyük bir etki yaptı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

Bireysel performansını artırmayan futbolcuları artık beklemeyeceğini net bir şekilde ifade eden deneyimli hoca, antrenmanlarda da bu sözlerini yerine getiriyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

2.5 günlük iznin ardından takımın başında çıktığı ilk çalışmada kısa bir toplantı yapan Abdullah Avcı'nın forma savaşında mücadele edenin ön plana çıkacağını ve şu an için rekabetin yeniden başladığını vurguladığı öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

ARTIK TOPARLANMA ZAMANI GELDİ

Avcı'nın bireysel olarak iyi noktaya gelmeyen isimlerle yola devam etmeyeceğini söylemesi bazı futbolcuların çalışma hırsını daha da artırdı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

Bordo-mavili çalıştırıcı, potansiyeline inandığı oyuncularına baskı yapmaya devam ederken, "Ben sizleri iyi tanıyorum ve neler yapabileceklerinizi de gayet iyi biliyorum"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

"Şimdi toparlanma zamanı"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

"Zaman daraldı ve bu takım için herkes gereken fedakarlığı yapmalı"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

"Yeni bir dönem başlıyor"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

"Herkes kendinden bekleneni yerine getirmeli"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

"Biz Trabzonspor'uz" dediği dile getiriliyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

FENERBAHÇE ETKİSİ

Kurduğu iletişim sayesinde birçok sorunun üstesinden gelen Avcı, oyuncularına olan güvenini dile getirdi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

Kısa vadede hedef belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Samsunspor maçının önemini belirtirken, Spor Toto Süper Lig'de konuk edecekleri Fenerbahçe derbisinin hedef ilerleme noktasında büyük bir güç ve motivasyon sağlayacağına vurgu yapıyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

Abdullah Avcı, "Rakip ceza sahasında topla en az oynayan takımlardan birisiyiz" demişti. Trabzonspor, kendi yarı sahasında ise en az top kaybı yapan takım. (146) Karadeniz devini 150 top kaybıyla F.Bahçe izliyor. Bu iki istatistiği birleştirerek yeni bir oyun planı oturtmaya çalışan Avcı, savunmadan oyun kurarak, ileride baskı yaparak rakip sahadaki üretkenliği ve topa hakim olma yüzdesini artırmak istiyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

HEDEF HEP ZiRVE

Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından "3-4 aydır performansı artmayanlar var. Artık kimseyi beklemeyeceğim" diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu. Tecrübeli taktisyen, "İdmanlarda yüzde 100'ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, takım için savaşan formayı giyecek. İlk 11'de kimsenin yeri garanti değil. İyi olan oynayacak. Trabzonspor'un hedefi daima zirvedir. Bunun için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! Sahaya savaşan takım

MENTAL HAZIRLIK

Resmi maçların başlamasına kısa bir süre kala oyuncularını mental olarak zorlu trafiğe hazırlayan Abdullah Avcı, bire bir yaptığı konuşmalarla da sonuç almayı hedefliyor. Tecrübeli hoca, takımın neşesini artırma noktasında ise önemli bir mesafe aldı.

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