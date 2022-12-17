Sahasında topun kralı

Abdullah Avcı, "Rakip ceza sahasında topla en az oynayan takımlardan birisiyiz" demişti. Trabzonspor, kendi yarı sahasında ise en az top kaybı yapan takım. (146) Karadeniz devini 150 top kaybıyla F.Bahçe izliyor. Bu iki istatistiği birleştirerek yeni bir oyun planı oturtmaya çalışan Avcı, savunmadan oyun kurarak, ileride baskı yaparak rakip sahadaki üretkenliği ve topa hakim olma yüzdesini artırmak istiyor.

HEDEF HEP ZiRVE



Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından "3-4 aydır performansı artmayanlar var. Artık kimseyi beklemeyeceğim" diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu. Tecrübeli taktisyen, "İdmanlarda yüzde 100'ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, takım için savaşan formayı giyecek. İlk 11'de kimsenin yeri garanti değil. İyi olan oynayacak. Trabzonspor'un hedefi daima zirvedir. Bunun için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

MENTAL HAZIRLIK



Resmi maçların başlamasına kısa bir süre kala oyuncularını mental olarak zorlu trafiğe hazırlayan Abdullah Avcı, bire bir yaptığı konuşmalarla da sonuç almayı hedefliyor. Tecrübeli hoca, takımın neşesini artırma noktasında ise önemli bir mesafe aldı.