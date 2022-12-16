TRABZONSPOR HABERLERİ: Stefano Denswil hakkında sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Stefano Denswil ile ilgili sakatlık duyurusu geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.