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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... 2022 Dünya Kupası dönüşü ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:11
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Trabzonspor, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Bordo-mavili takım, Dünya Kupası sonrası ligde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde skora en fazla katkı yapan isim olan Anastasios Bakasetas, Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Form durumu oldukça yüksek olan on numara, maçların yeniden başlamasını iple çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Bu sezon bordo-mavili forma ile 20 maçta 9 gol+7 asistlik performans ortaya koyan Yunan yıldız, bıraktığı yerden devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Antrenmanlarda aynı istek ve arzuyla çalışan Bakasetas, özellikle geçen sezon Akyazı'da 2 gol attığı Fenerbahçe ile 24 Aralık'ta oynanacak derbi için oldukça sabırsız...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Bakasetas bu maçta yine gol veya goller atarak takımına zafer kazandırmayı arzuluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Sırasıyla Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionios, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer oldu. 29 yaşındaki Bakasetas, 1.81 cm boyunda...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Yunan futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncu, 53 karşılaşmada forma giyerken 10 gol kaydetti.

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