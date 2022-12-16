TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Fenerbahçe'yi bekliyor!

Trabzonspor, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Trabzonspor, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Bordo-mavili takım, Dünya Kupası sonrası ligde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde skora en fazla katkı yapan isim olan Anastasios Bakasetas, Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendirdi.
Form durumu oldukça yüksek olan on numara, maçların yeniden başlamasını iple çekiyor.
Bu sezon bordo-mavili forma ile 20 maçta 9 gol+7 asistlik performans ortaya koyan Yunan yıldız, bıraktığı yerden devam etmek istiyor.
Antrenmanlarda aynı istek ve arzuyla çalışan Bakasetas, özellikle geçen sezon Akyazı'da 2 gol attığı Fenerbahçe ile 24 Aralık'ta oynanacak derbi için oldukça sabırsız...
Bakasetas bu maçta yine gol veya goller atarak takımına zafer kazandırmayı arzuluyor.
ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?
28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başladı.
Sırasıyla Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionios, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi.
30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer oldu. 29 yaşındaki Bakasetas, 1.81 cm boyunda...
Yunan futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncu, 53 karşılaşmada forma giyerken 10 gol kaydetti.
Bakasetas'ın güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...