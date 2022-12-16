Erken şampiyonluk zor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde konuştu... Bordo-mavili oyuncu, bu sezon ligin geçen seneye göre daha zorlu geçeceğini söyledi. Ömür, "Geçen sene şampiyon olduk. Hedeflerin bitmemesi gerekiyor. Bu sezon zor. Birçok takım iyi kadrolar kurdu. Hiçbir takımın erkenden şampiyon olacağını düşünmüyorum. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanmaya devam ederek zirveye yerleşmek istiyoruz" dedi.

MESSI'NİN HAYRANIYIM

"Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna tartışmasız Messi yanıtını veren Abdülkadir, "Ben, Messi hayranıyım. Sahadaki oyun görüşü, topa dokunuşu... Hem keyif alıyor hem izleyenlere keyif veriyor. Dünya Kupası'nda da ilk günden beri favorim Messi'den dolayı Arjantin" ifadelerini kullandı... Visca'nın dönüşü ile orta sahaya kaydığını ve takıma katkısını artırmayı hedeflediğini belirten Ömür, "Kendimi henüz yıldız oyuncu görmüyorum. Daha geliştirecek çok şeylerim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ARDA, YEMEĞİNE VE ÖZEL HAYATINA DİKKAT ETMELİ

Abdülkadir, G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile Fenerbahçeli Arda Güler'in de çok yetenekli gençler olduğunu belirterek, "Kendi aramızda bir rekabet oluşuyor. Saygı çerçevesinde umarım biririmizi daha yukarı çekebiliriz. Arda'ya eğer bir tavsiye verecek olsaydım antrenman dışında yemeğine ve özel hayatına da dikkat etmesini isterdim" diye konuştu.