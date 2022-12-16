Çilingir, Fener’i bekliyor

Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde skora en fazla katkı yapan isim olan Anastasios Bakasetas, Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendirdi. Form durumu oldukça yüksek olan on numara, maçların yeniden başlamasını iple çekiyor. Bu sezon bordo-mavili forma ile 20 maçta 9 gol+7 asistlik performans ortaya koyan Yunan yıldız, bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Antrenmanlarda aynı istek ve arzuyla çalışan Bakasetas, özellikle geçen sezon Akyazı'da 2 gol attığı Fenerbahçe ile 24 Aralık'ta oynanacak derbi için oldukça sabırsız... Bakasetas bu maçta yine gol veya goller atarak takımına zafer kazandırmayı arzuluyor.