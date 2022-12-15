Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.
Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.
Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.
Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu.
Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı.
Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti.
Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Marek Hamsik'i yedekleyecek ve ayrılığında yerini alacak potansiyeli olan genç bir orta saha oyuncusu arayan Trabzonspor'da hedefler sürekli değişiyor.
İlk tercih Adrian Sut için FCSB Başkanı Gigi Becali ile anlaşmaya varılamadı.
Daniil Utkin'e teklif dahi yapılmadı.
Çünkü Rus oyuncunun menajeri FIFA'nın Rusya Ligi'nde oynayan oyuncular için sağladığı hakkı kullanmayacağını iletti.
Kulübü Rostov'un ise 10 milyon Euro'lardan bahsetmesi üzerine frene basıldı.
Abdullah Avcı ve scout ekibi alternatif isimler üzerinde çalışmalarına başladı.
Gündeme gelen son isim Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında kiralık oynayan Filim Krastev oldu.
Bonservisi Belçika'nın Lommel takımında bulunan 2001 doğumlu oyuncu için bir başka avantaj ise gelirse TFF'nin sağladığı U-21 statüsünden yararlanabilecek olması.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Bulgar Milli Takımı'nda da oynayan Krastev için teklif yapılmasına karar verilirse ligin ikinci yarısında bordo-mavili formayı giymesi için engel bulunmuyor.