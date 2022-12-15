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Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik'i yedekleyecek ve ayrılığında yerini alacak potansiyeli olan genç bir orta saha oyuncusu arayışı devam ediyordu. Listeye son olarak Filim Krastev girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:17
Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Marek Hamsik'i yedekleyecek ve ayrılığında yerini alacak potansiyeli olan genç bir orta saha oyuncusu arayan Trabzonspor'da hedefler sürekli değişiyor.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

İlk tercih Adrian Sut için FCSB Başkanı Gigi Becali ile anlaşmaya varılamadı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Daniil Utkin'e teklif dahi yapılmadı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Çünkü Rus oyuncunun menajeri FIFA'nın Rusya Ligi'nde oynayan oyuncular için sağladığı hakkı kullanmayacağını iletti.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Kulübü Rostov'un ise 10 milyon Euro'lardan bahsetmesi üzerine frene basıldı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Abdullah Avcı ve scout ekibi alternatif isimler üzerinde çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Gündeme gelen son isim Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında kiralık oynayan Filim Krastev oldu.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Bonservisi Belçika'nın Lommel takımında bulunan 2001 doğumlu oyuncu için bir başka avantaj ise gelirse TFF'nin sağladığı U-21 statüsünden yararlanabilecek olması.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Filim Krastev gelecek!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Bulgar Milli Takımı'nda da oynayan Krastev için teklif yapılmasına karar verilirse ligin ikinci yarısında bordo-mavili formayı giymesi için engel bulunmuyor.

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