TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare peşinde

Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.
Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.
Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu. Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Bu periyotta Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı. Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti. Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.