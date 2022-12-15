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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare peşinde

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gidecek isimler netleşiyor. Abdullah Avcı, hazırlık maçından sonra oyuncularına ateş püskürmüştü. Tecrübeli çalıştırıcının kastettiği isimlerin maliyeti el yakıyor. Maliyetleri yüksek olan o oyuncular için yönetim çare arıyor. İşte detaylar. (TS HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu. Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Bu periyotta Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı. Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti. Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

KADERLERİ DEVRE ARASINDA NETLEŞECEK

Abdullah Avcı'nın kastettiği isimlerin Denswil, Bardhi, Djaniny, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Yönetimin devre arasında bu oyuncularla ilgili tasarrufta bulunması ise 528 milyon TL'lik faturayı da beraberinde getirecek.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Bu isimlerin bonservis bedelleri, imza paraları ve alacakları ücretler hesaplandığında ortaya devasa bir rakam çıkıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Bordo-mavili kurmayların, Avcı'dan rapor gelmesi halinde takıma fayda sağlayamayan oyuncuları kiralık olarak gönderip bir nebze de olsa ekonomik yükten kurtulmayı planladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

Bu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de devre arasına kadar kalan maçlarda gösterecekleri performansla bir yerde kendi kaderlerini belirlemiş olacaklar.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor formasını giyen oyuncunun performansını arttırması gerektiğinin altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, "Ben oyuncu beklemeyeceğim. Futbolcu rekabetin içine girmek için her türlü gayreti ortaya koyacak. Eğer kendisini rekabetin ve yarışın içine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım" demişti.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

DENSWIL: 161 MİLYON 950 BİN TL

Fırtına, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Denswil ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı. Futbolcuya; 2022-23'te 1 milyon 250 bin euro ve 900 bin euro imza ücreti, 2023- 24'te 1 milyon 250 bin euro ve 950 bin euro imza ücreti, 2024-25'te 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 950 bin euro imza ücreti ödenecektir. Opsiyon yılında yıllık ücret aynı kalıyor, imza parası ise 400 bin euro. Savunmada geçtiğimiz sezon önemli işler yapan Denswil de bu sezon düşüşe geçti. Ligde 10 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 4 müsabakaya 11'de başladı ve iki maçın 90 dakikasını bitirebildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

BARDHI: 161 MİLYON 950 BİN TL

3+1 yıllık imza atan Enis Bardhi'ye her yıl için 1 milyon 300 bin euro ödenecek. Makedon futbolcu için Levante kulübüne toplam 3 milyon euro para ödendi. 19 maçta forma giyen Bardhi, 4 de asist yaptı. Kendisinden beklentiler çok yüksek olan 27 yaşındaki Kuzey Makedon orta sahanın daha verimli hale gelmesi bekleniyor. Abdullah Avcı, Bardhi'nin katkısını artırmasını istiyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

DOĞUCAN: 55 MİLYON 805 BİN TL

5 yıllık imza atan Doğucan Haspolat, 2022-23'te 6 milyon 421 bin TL alacak. Gelecek sezonlar için bu paraya enflasyon oranı ilave edilecek. Doğucan için Kasımpaşa'ya 1 milyon 200 bin euro + KDV bonservis bedeli ödenecek. Büyük umutlarla alınan Doğucan Haspolat tam anlamıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Şu ana kadar sadece 5 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki ön libero teknik ekibin hiç düşünmediği bir isim haline geldi.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

DJANINY: 79 MİLYON TL

Karadeniz devi, Djaniny Semedo'ya yaz döneminde 3 yıllık imza attırmıştı. 31 yaşındaki forvete 2020-21'de 1 milyon 300 bin euro, 2021-22'de 1 milyon 300 bin euro ve 2022-23'te 1 milyon 400 bin euro ödenecek. Sözleşmesi yıllık 1.6 milyon euro'dan 2025 yılına kadar uzatılan Djaniny Semedo bu dönem 18 maçta ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Geçen yıl ise 30 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynamıştı. Takımdan ayrılması yüksek ihtimal.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

YUSUF ERDOĞAN: 34.5 MİLYON TL

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'a 3.5 yıllık imza attırdı. 30 yaşındaki futbolcuya 2021-22'nin ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin TL, 2022-23 için 7 milyon TL, sonraki sezonlarda ise bir önceki sezonda aldığı ücrete tüketici-üretici fiyat endeksinin yarısı kadar ücret artışı uygulanacak. Sözleşmesinin fesih bedeli olarak Kasımpaşa'ya ise iki taksit halinde toplam 500 bin euro + KDV ödendi. Bu sezon 4 lig maçında 48 dakika forma giyen Yusuf Erdoğan, ne gol atabildi ne de asist üretebildi. 30 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz dönem Abdullah Avcı transfer ettirmişti. Erdoğan, hocasını hayal kırıklığına uğrattı.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Yönetim çare arıyo

YUSUF YAZICI: 34 MİLYON 875 BİN TL

Lille kulübünden 500 bin euro'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın bir yıllık ücreti 25 milyon TL. Büyük beklentilerle alınan 25 yaşındaki 10 numaranın performansı hem teknik heyette hem de taraftarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuş durumda. Yusuf Yazıcı, ligde 4, Avrupa'da 4 olmak üzere ilk bölümde 312 dakika süre aldı. Ligde 2, Avrupa'da 2 maça ilk 11'de başlayan yıldız, 90 dakikayı tamamlayamadı. Gol ve asisti olmayan Yusuf, Beşiktaş derbisinde kırmızı gördü.

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