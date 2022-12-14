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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Son dakika spor haberi: Skorer bir kanat takviyesi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, operasyonu hızlandırdı. Listesinin ilk sırasına Nijeryalı yıldız Nwakaeme'yi alan siyah-beyazlılar girişimlerini sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun da transfere sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 10:04
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Beşiktaş'ta transferde öncelik kanat bölgesine verildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Siyah-beyazlılar listede ilk sıraya Anthony Nwakaeme'yi aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Kara-Kartal, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Arabistan'dan mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Yapılan görüşmelerde orta yol bulunması durumunda Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan deneyimli oyuncu toplam 377 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

3 golle skora etki etti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Takımıyla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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