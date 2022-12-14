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TRABZONSPOR HABERLERİ - Eren Elmalı açıkladı! "En zorlandığım futbolcu Visca"

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elmalı, kariyerinde kendisini en çok zorlayan ismin şimdiki takım arkadaşı Edin Visca olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:27
TRABZONSPOR HABERLERİ - Eren Elmalı açıkladı! "En zorlandığım futbolcu Visca"

Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, "Şampiyonluk kutlamaları inanılmaz hoşuma gitmişti. Hatta buraya gelince de inşallah bu sene yine şampiyon oluruz ve bu şampiyonluklarda ben de olurum diye düşündüm. Kendi müziğimle taraftarın karşısına çıkmayı hayal ettim." dedi.

Eren Elmalı, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, bordo-mavili kulübün kendisine transfer teklifinin milli takım sürecinde gerçekleştiğini belirterek, "Ben milli takımdayken bir teklif vardı. Milli takımın son maçında da kesinleşmişti Trabzonspor'a transferim, hatta milli takımın son maçından sonra bunu da zaten Dorukhan abiyle ve Uğurcan abiyle paylaşmıştım. Onlar da çok mutlu olmuştu." ifadelerini kullandı.

Transferinde ilk teklif geldiğinde çok değerli hissettiğini vurgulayan Eren Elmalı, "Çok mutlu oldum. Çünkü ligimizin son şampiyonu ve çok büyük bir camiaydı Trabzonspor. Müthiş bir kadrosu vardı. Teknik ekibi çok iyiydi, oyuncuları çok iyiydi. Oyuncularından zaten birkaçını senelerdir tanıyordum. Trabzonspor'un teklifini düşünmeden kabul ettim ve burada olduğum için de çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE BİR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YOKTUR"

Eren Elmalı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını kendisinin de izlediğini kaydederek, şöyle devam etti:

Gerçekten söylüyorum, belki de böyle bir şampiyonluk kutlaması yoktur. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Hatta buraya gelince de inşallah bu sene yine şampiyon oluruz ve bu şampiyonluklarda ben de olurum diye düşündüm. Kendi müziğimle taraftarın karşısına çıkmayı hayal ettim. Gerçekten çok değerli bir şampiyonluktu. İnşallah bu sene tekrardan nasip olur. Biz de bu güzel taraftarımızın önüne istediğimiz şarkılarla çıkarız.

"İLK MAÇIMDA KUPA ALMAK ÇOK GÜZEL ÖZEL DUYGUYDU"

Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu, sezon başındaki Süper Kupa karşılaşmasında görev yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Çok güzel duygulardı. Taraftarlarımız maça çok büyük ilgi göstermişti, 40-50 bin kişi vardı sanırım. Olimpiyat Stadı'nda maçtan önce sahaya çıktığımda sadece tribünleri izledim. Hani rakip olarak oynamak farklı evet hissediyorsunuz taraftarı ama şimdi o takımın oyuncusu olarak sahaya çıkmak çok daha farklı. Dediğim gibi ilk çıktığım zaman böyle bayağı seyretmiştim taraftarlarımızı ve çok hoşuma gitmişti bizi desteklemeleri. İlk maçımızda da zaten kupa kazandık ve sezona kupayla başladık. İlk maçımda kupa almak çok güzel ve çok özel duyguydu benim için. Böyle de devam edeceğini umuyorum. Başarılarla dolu maçlar ve kupalı sezonlarla inşallah böyle devam eder.

"EDIN ABİYİ DURDURMAK ZOR"

Eren Elmalı, kariyerinde kendisini en zorlayan oyuncunun takım arkadaşı Edin Visca olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

Bunu yakın bir zamanda Edin abiyle de konuşmuştuk. Ben daha önce de Edin Visca demiştim. Gerçekten çok çok akıllı bir futbolcu. Böyle 3-4 saniye sonrasını düşünen bir futbolcu. Hatta birkaç örnek vermiştim. Biz Kasımpaşa-Başakşehir maçında karşılıklı oynarken böyle arkama bakmıştım, Edin abi yoktu. 5-10 saniye sonra top kaleciden döndü. Bir baktım Edin abi gol atmış. Bu durumu onunla da konuştuk ve Edin abi bana, Bosna Hersek'te bir hocası ona söylemiş, '4-5 saniye sonrasını hayal et.' diye, 'Ben de onu yapıyorum.' dedi. Benim için kötü olmuştu ama onun için atak golle sonuçlanmıştı. Ben, Edin Visca diyeceğim, gerçekten çok çok akıllı bir futbolcu. Çok zor yani böyle oyuncuları durdurmak.

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