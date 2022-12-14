TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Trabzonspor'da, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Trabzonspor'da, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, operasyon geçiren İspanyol savunmacı Marc Bartra'dan bir süre yararlanamayacak.
Burun ameliyatı olan Bartra'nın yokluğunda stoperde kimin oynayacağı merak ediliyordu.
Abdullah Avcı, ön libero Gbamin'i Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında bu bölgede oynattı.
Gbamin bir penaltıya sebep olsa da genel olarak olumlu bir görüntü sergiledi.
Teknik direktör Abdullah Avcı da 27 yaşındaki Fildişili ön libero için şu ifadeleri kullandı:
Gbamin'in penaltı hariç performansı iyiydi. Gereksiz, bu seviyede olmaması gereken yaptırdığı bir penaltı var.
Ama burada daha evvelden oynayan bir oyuncuydu. Bence doğru cevaplar verdi.
Teknik direktör Avcı, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Gbamin'i sağ stoperde oynatacak.
JEAN-PHILIPPE GBAMIN KİMDİR?
25 Eylül 1995 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Lens'te başladı. 2013'te A takıma yükseldi.
Sırasıyla Mainz, Everton ve CSKA Moskova formaları giydi. Sezon başında Trabzonspor'a kiralandı.
Bonservisi Everton'da olan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.
Fransız pasaportu da bulunan Gbamin, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...