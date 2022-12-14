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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da, liglere verilen arada hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, burun ameliyatı olan İspanyol stoper Marc Bartra'nın yerine görev vereceği ismi belirledi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:39
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Trabzonspor'da, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalar tam gaz devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, operasyon geçiren İspanyol savunmacı Marc Bartra'dan bir süre yararlanamayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Burun ameliyatı olan Bartra'nın yokluğunda stoperde kimin oynayacağı merak ediliyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Abdullah Avcı, ön libero Gbamin'i Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında bu bölgede oynattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Gbamin bir penaltıya sebep olsa da genel olarak olumlu bir görüntü sergiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Teknik direktör Abdullah Avcı da 27 yaşındaki Fildişili ön libero için şu ifadeleri kullandı:

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Gbamin'in penaltı hariç performansı iyiydi. Gereksiz, bu seviyede olmaması gereken yaptırdığı bir penaltı var.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Ama burada daha evvelden oynayan bir oyuncuydu. Bence doğru cevaplar verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Teknik direktör Avcı, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Gbamin'i sağ stoperde oynatacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

JEAN-PHILIPPE GBAMIN KİMDİR?

25 Eylül 1995 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Profesyonel futbol kariyerine Lens'te başladı. 2013'te A takıma yükseldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Sırasıyla Mainz, Everton ve CSKA Moskova formaları giydi. Sezon başında Trabzonspor'a kiralandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Bonservisi Everton'da olan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Fransız pasaportu da bulunan Gbamin, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Bartra'nın alternatifini buldu!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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