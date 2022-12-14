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Bartra’nın yerine Gbamin

Teknik direktör Avcı, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Gbamin’i sağ stoperde oynatacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Bartra’nın yerine Gbamin

Burun ameliyatı olan Bartra'nın yokluğunda stoperde kimin oynayacağı merak ediliyordu. Abdullah Avcı, ön libero Gbamin'i Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında bu bölgede oynattı. Gbamin bir penaltıya sebep olsa da genel olarak olumlu bir görüntü sergiledi. Teknik direktör Abdullah Avcı da 27 yaşındaki Fildişili ön libero için "Gbamin'in penaltı hariç performansı iyiydi. Gereksiz, bu seviyede olmaması gereken yaptırdığı bir penaltı var. Ama burada daha evvelden oynayan bir oyuncuydu. Bence doğru cevaplar verdi" ifadelerini kullandı.

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