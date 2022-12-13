Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni sistem üzerine çalışıyor! İşte o planlar

Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası bambaşka bir futbol sergileyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, ileride baskı yapan, topa daha çok hakim olan bir sistem üzerinde durdu. Kampta Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Gbamin öne çıktı. İşte Avcı'nın yeni planları...
Dünya Kupası arası için, "Bizim için çok iyi bir fırsat bu aradan sonra çok farklı bir takım olacağız" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, kamptan istediğini alarak ayrıldı.
Yeni Trabzonspor, topa daha çok sahip olan, ileri de baskı yapan ve kanatları daha çok kullanan kimlikte olacak.
Fırtına, Kupada Samsunspor ve ligde Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak yeni süreçte bambaşka bir futbol izletecek.
10 GÜNDE 14 İDMAN YAPTILAR Son şampiyon Trabzonspor 29 Kasım-9 Aralık arasında kamp yaptı ve ardından Kocaeli'nde Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı oynadı. Bordo-mavili takım 10 günlük kamp süresi boyunca hiç izin yapmazken, biri Hull City diğeri ise Crystal Palace ile olmak üzere iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu süre zarfında toplam 14 antrenman yapan Fırtına'da Visca, Hamsik ve Uğurcan Çakır'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
TOPA SAHİP OL VE BASKI KUR Kampın ilk gününden itibaren teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularından isteklerini sıraladı. Bu talepler arasında özellikle kaleciden başlayacak olan oyun kurma, topa sahip olma ve ileri de baskı en önemli taktiksel değişiklikler olarak dikkat çekti. Bu oyun kimliğini takıma oturtmak için sık tekrar yaptıran Avcı, Visca ve Peres'in geri dönüşüyle birlikte hücum organizasyonlarında kanat varyasyonlarını da aktif olarak kullanmaya başladı. Bu önemli bir gelişme.
TREZEGUET IŞIL IŞIL PARLADI Kamp süresini en iyi değerlendiren isimler başında Trezeguet yer aldı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve yoğun şekilde eleştirilen Mısırlı sol kanat, kamp boyunca hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çok hazır gözüktü. 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Gbamin ve Abdülkadir Ömür başta olmak üzere Siopis, Hüseyin ve Naci Ünüvar da fırsatı iyi değerlendiren isimler arasında yer aldı. Özellikle Ömür'ün orta sahaya dönmesi sonrası performansı iyice arttı.
LAHTİMİ SON ANDA KATILDI Bordo-mavili taraftarın büyük beklenti içerisinde olduğu Montasser Lahtimi, yaşadığı pasaport sorunu nedeniyle bitime bir gün kala kampa katılabildi. 21 yaşındaki Faslı sağ kanat, takım arkadaşları ile çalışma ve hazırlık maçlarında forma giyme fırsatını değerlendirememiş oldu. Genç futbolcu Dünya Kupası arasına kadar fazla süre alamamıştı. Özellikle sağ kanatta Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle yokluğunda bu bölgede alternatif isim olmayı başaramamıştı.
İKİSİNE DE ZAMAN LAZIM Uzun süren sakatlık döneminin ardından kamp süresi boyunca takımla çalışan iki isim Bruno Peres ve Edin Visca'nın performansları merak ediliyordu. İki oyuncu da antrenman kaçırmadı. Ancak uzun süreli maç eksikliği nedeniyle fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmaları için zamana ihtiyaç duydukları gözüktü. Ancak Visca'nın ligdeki ilk maç olan Fenerbahçe derbisinde hazır olması bekleniyor. Boşnak sağ kanadın yokluğu ilk bölümde fazlasıyla hissedilmişti.
3 HAZIRLIK MAÇI BERABERE Bordo-mavili takımın kamp dönemi içerisinde oynadığı üç hazırlık maçı da berabere sonuçlandı. İlk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise Crystal Palace ile yenişemedi: 2-2. Bordo- mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı üçüncü hazırlık maçı da 1-1 bitti. Karadeniz devi, oynadığı 3 maçta 4 gol attı ve 4 gol yedi. Fırtına'nın bu sezon resmi ve hazırlık maçları olmak üzere 10 kere berabere kalması eleştiri konusu oldu.
İKİ MAÇTA DA YENİ SİSTEM Çalışmaların sahaya yansıması olarak dikkat çeken en önemli değişiklik ise takımın ileride baskı kurmaya çalışması oldu. Hull City ile oynanan maçın özellikle ilk 30 dakikasında bu baskıyı daha iyi gösteren Trabzonspor, Crystal Palace sınavında ise çok fazla etkin olamadı. Bordomavili takımda sakatlık sürecinden dönen Peres ve Visca da kamp süresi boyunca fiziksel olarak daha iyi bir görüntü sergilemeye çalıştılar. İki oyuncunun dönmesi özellikle teknik ekibi fazlasıyla sevindirdi.
ANTRENMAN KAÇIRMADILAR Bordo-mavili takımda Trabzon etabından itibaren antrenman kaçırmayan oyuncular da vardı. Peres, Visca, Denswil, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen'in yanı sıra gençler bu grubu oluşturdu.
Bu futbolcuların milli takımlara gitmemesi ve herhangi bir sakatlık yaşamamaları bunun en temel nedeniydi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncularla sık sık özel görüşmeler gerçekleştirdi ve idmanlarda yapmaları gerektiğini bire bir gösterdi. Başarılı hoca, uyarılarının geri dönüşlerden memnun kaldı.
FIRSATI HARCAYANLAR OLDU Karadeniz devinde sakatlıkları bulunan isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz, takım arkadaşlarına destek vermek için Antalya kampına geldi. Toköz, hem havuzda hem salonda güç depolarken, sağ bek Serkan Asan ise sakatlığı süresince özel antrenör ile çalıştı. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Antalya'da takımla çalışma fırsatı yakalayamazken, Bardhi ve Doğucan ise hafif sakatlıklar yaşadı. Bu futbolcular kamp fırsatı iyi değerlendirememiş oldular.
GENÇ KALECİLER HARİÇ Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı ile Antalya'daki kampa getirilen genç oyuncular Arif Boşluk, Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım'ın yanı sıra Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli hazırlık maçlarında süre aldı.
Bu oyunculardan genç sol bek Arif Boşluk takım arkadaşlarına oranla en fazla süre alan ve beğenilen futbolcu oldu. Avcı'nın Boşluk ile bire bir ilgilenmesi dikkat çekti. 19 yaşındaki savunmacı da hocasının talimatlarına harfiyen uydu.