Akyazı kalesi

Dünya Kupası arası sonrası Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra 645 gündür Akyazı'da mağlup olmadı. Söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-21'de 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç sahada kaybetmedi. Taraftarları önünde 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavililer, en fazla puan toplayan takımların başında geldi. 31 maçtır evinde bileği bükülmeyen Fırtına, 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.



FİKSTÜR AVANTAJI

Bu sezon evinde hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası önemli bir fikstür avantajına sahip. Akyazı'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak bordo-mavililer, öncesinde taraftarı önünde Samsunspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. İlk yarı sonuna kadar devamında oynanacak 4 maçın ikisi yine iç sahada. Karadeniz devi; Giresunspor ve Başakşehir'i konuk edecek. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük ve Alanyaspor karşılaşmaları var.



EVİNDE ÇOK BAŞARILI

Akyazı'da Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 resmi maçta kalesinde 22 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.



EN UZUN YENİLMEYEN TAKIM

Süper Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-76 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-82'nin 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. 70 galibiyet, 20 beraberlik aldı.



MAÇ SONLARINDA ATIYOR

Fırtına, Dünya Kupası arasına kadar oynadığı 13 karşılaşmada rakip ağlara 19 gol gönderdi. Trabzonspor'un golleri daha çok maç sonlarına sıkıştı. İlk 15 dakikada 4 gol atan bordo-mavililer, 16-30 arası rakip ağları 2 defa sarstı. 31-45 arası 4 gol kaydetti. 46-60 arasında sadece 1 gol buldu. 61-75 arasında 3, 76-90 dilimlerinde ise 5 defa fileleri havalandırdı. Trabzonspor, gollerinin 8'ini son yarım saatlik bölümde kaydetti. Maç sonlarında daha skorer bir kimliğe büründü.