Haberler Trabzonspor Trezeguet damgası!

Trezeguet damgası!

11 günlük Antalya kampında hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki sol kanat, hazırlık maçlarındaki performansıyla da yıldızlaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Trezeguet damgası!

Nwakaeme'nin yerine transfer edildikten sonra ilk etapta adaptasyon sorunu yaşayan ancak hiçbir zaman pes etmeyen Trezeguet, Süper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans göstermişti. Mısırlı sol kanat, Antalya kampında bir kez daha kalitesini sergiledi. 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki futbolcu, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış aldı. Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hücum silahı olan Trezeguet, Visca'nın dönüşüyle birlikte rahatlamış gözüküyor. Daha geniş alanlar bulan ve ikinci forvet gibi sık sık ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.

4 İSİM DAHA VAR
Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar ve Siopis, kampın dikkat çeken diğer isimleri oldu. Özellikle Ömür, orta sahaya geçtikten sonra kendini buldu. Bartra'nın yokluğunda forma şansını iyi değerlendiren Hüseyin, '11 için hazırım' mesajı verirken, Naci ile Siopis de hırslı görüntüsüyle farkını gösterdi.

DİĞER
Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları eşleşmeleri ve maç programı
Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı
Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı
F.Bahçe'de golcü operasyonu! Listede 2 yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da gözler Avcı'da! Kimleri kastetti?
Yolcu listesinde 2 favori
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! 07:02
Kartal tek attı Kartal tek attı 01:14
G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! 23:28
Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da 23:19
Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle 22:41
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık 22:36
Daha Eski
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız 22:34
Redmond attı Beşiktaş kazandı! Redmond attı Beşiktaş kazandı! 22:27
F.Bahçe'ye Faslı stoper! F.Bahçe'ye Faslı stoper! 22:27
Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." 22:26
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... 22:26
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! 22:26