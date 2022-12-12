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Trabzonspor'da beraberlik sıkıntısı!

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik alan Trabzonspor, 3 hazırlık sınavında da bu seriyi devam ettirdi. Toplamda 10 kez berabere kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da beraberlik sıkıntısı!

Süper Lig'de 13 maçta 6 galibiyet alan Trabzonspor, 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 2 maçı kaybeden bordo-mavililer, söz konusu beraberliklerin 4'ünü ise son 5 haftada aldı. Beraberliklere abone olan Karadeniz devi bu seriyi Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçlarında da sürdürdü. Antalya kampında İngiliz takımları Hull City (1-1) ve Crystal Palace (2-2) ile berabere kalan Fırtına, Kocaeli'de Kasımpaşa ile de yenişemedi: 1-1. Karadeniz ekibi bu sezon hazırlık maçları da dahil 10 kez berabere kaldı.

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