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Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın sert sözleri, futbolcuları sarstı. “Ya performanslarını yükseltirler ya giderler” diyerek ateş püsküren tecrübeli çalıştırıcının kimleri işaret ettiği merak ediliyor. Yarından sonra çok önemli değişikler yaşanabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Dünya Kupası arasında hazırlıklarının bir bölümünü kendi tesislerinde bir kısmını da Antalya'da kamp yaparak sürdüren Trabzonspor'da, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar futbol camiasını şok etti.

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Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Sezonun geride kalan bölümünde "Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Bu kadar net ve iddialıyım. Onun için tekrarlara ihtiyacımız var. Bizi kasım ayından itibaren görün" diyen Avcı, camiaya umut aşılamıştı.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR
Ara sonrası başlayacak yoğun fikstüre az bir süre kalması rağmen, deneyimli teknik adamın takımın durumundan memnun olmadığını açıklaması tedirginliğe sebep oldu.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Göreve geldiğinden beri oyuncuları için olumsuz hiçbir kelime kullanmayan Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası adeta futbolcularına kapıyı gösterdi.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Tecrübeli hocanın 'gerekirse altyapıdan oyuncular alırım' sözü ise sezonun kalan bölümünde radikal kararlar verilebileceğini net bir şekilde gösterdi.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

ARA DÖNEMDE AYRILIKLAR GÜNDEMDE
3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak. İçine girmek için her türlü gayreti; fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım" diyen Avcı'nın 'Artık beklemem' dediği isimlerin kim olduğu merak ediliyor.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

KİM BU OYUNCULAR?
Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında sert konuşan Avcı'nın, soyunma odasında futbolcularına daha ağır ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

7 İSİM HEDEFTE!
Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını net bir şekilde belirten Avcı'nın kastettiği isimlerin Yusuf Erdoğan, Denswil, Bardhi, Doğucan, Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Emrehan Gedikli olduğu ileri sürüldü.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

6 İSMİ HİÇ KULLANAMADI
Dünya Kupası'nda boy gösteren Gomez ve Larsen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Djaniny ile Yusuf Yazıcı, Antalya kampında performans veremedi.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

İki yıldız, sadece birkaç hafif tempolu idmana katıldı.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Burun ameliyatı olan Bartra takımdan ayrı kalırken, Lahtimi ise pasaport problemi nedeniyle kampın neredeyse tamamını kaçırdı.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Ayrıca Eren Elmalı, hazırlık maçlarında dinlendirildi.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

ALTYAPI İÇİN KRİTİK ZİRVE
Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'a döndükten sonra altyapıyla ilgili toplantı yapacak.

Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Daha önce uluslararası uzman bir firmayla anlaşan ve altyapı sistemini sil baştan organize eden Fırtına'da, Avcı son gelişmelerle ilgili bilgi alacak.

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