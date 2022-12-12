Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! Kimleri kastetti?

Dünya Kupası arasında hazırlıklarının bir bölümünü kendi tesislerinde bir kısmını da Antalya'da kamp yaparak sürdüren Trabzonspor'da, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar futbol camiasını şok etti.
Dünya Kupası arasında hazırlıklarının bir bölümünü kendi tesislerinde bir kısmını da Antalya'da kamp yaparak sürdüren Trabzonspor'da, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar futbol camiasını şok etti.
Sezonun geride kalan bölümünde "Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Bu kadar net ve iddialıyım. Onun için tekrarlara ihtiyacımız var. Bizi kasım ayından itibaren görün" diyen Avcı, camiaya umut aşılamıştı.
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Ara sonrası başlayacak yoğun fikstüre az bir süre kalması rağmen, deneyimli teknik adamın takımın durumundan memnun olmadığını açıklaması tedirginliğe sebep oldu.