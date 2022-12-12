Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Yolcu listesinde 2 favori

TRABZONSPOR HABERİ: Yolcu listesinde 2 favori

Takımda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş. Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Yolcu listesinde 2 favori

Takımda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş. Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 futbolcuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen.

GENÇ İSİMLER GİDEBİLİR
Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli... 3 genç oyuncu ile pek çok kulüp ilgileniyor. Abdullah Avcı da bu futbolcuların düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor. Ara dönemde bu üçlü ayrılabilir.

DİĞER
Podyumların eskimeyen ismi Gizem Özdilli böyle görüntülendi! Sıfır makyaj görenler…
Büyük soygun! Tuba Büyüküstün ile tanışmak için İstanbul'a gelen Arjantinli iş adamı 40 bin euro dolandırıldı
Kartal'dan kanat hamlesi! Sözleşmesini uzatmadı
F.Bahçe'de golcü operasyonu! Listede 2 yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da gözler Avcı'da! Kimleri kastetti?
Trabzonspor'da kanatlar çalışacak
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Fas'ın yıldızı F.Bahçe'ye! 07:02
Kartal tek attı Kartal tek attı 01:14
G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! G.Saray'da kampın yıldızı Yusuf Demir! 23:28
Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da Atiba'nın yerine gelecek! Kanno'nun aklı Kartal'da 23:19
Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle Transferin gözdesiydi! Cimbom'dan Samet için son hamle 22:41
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık 22:36
Daha Eski
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız 22:34
Redmond attı Beşiktaş kazandı! Redmond attı Beşiktaş kazandı! 22:27
F.Bahçe'ye Faslı stoper! F.Bahçe'ye Faslı stoper! 22:27
Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..." 22:26
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı... 22:26
Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! Amrabat'tan kardeşi için PSG'ye transfer çağrısı! 22:26