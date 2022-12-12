Haberler Trabzonspor 16 günde 5 maç

16 günde 5 maç

Fırtına, Dünya Kupası arası sonrası yoğun tempoya girecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
16 günde 5 maç

Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek. Bordo-mavililer, 21
Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe derbisi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Fırtına, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u ağırlayacak ve yine hafta içinde 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek. 16 günde 5 maç oynayacak olan Trabzonspor'un hedefi seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak. Karadeniz devi, söz konusu 5 maçın 3'ünü Akyazı'da oynayacak.

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