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TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımların çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel de bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 08:32
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

YUNUS EMRE SEL - HAZIRLIĞA DEVAM

Trabzonspor ikinci dönem hazırlıklarının son aşaması olan Kasımpaşa maçına sezon boyu alıştığı ve alıştırdığı tempoyla başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Topa sahip olma anlayışını devam ettiren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, hücumda daha fazla çeşitliliğe sahip olmalarının da etkisiyle daha efektif bir görüntü çizdiler ilk yarı boyunca.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Visca'nın henüz hazır olmasa da varlığı ve inceciliği, Trezeguet'nin dinamik görüntüsü, Hamsik'in klası ve iştahı ile oyuna ağırlığını koydu Trabzonspor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Gol de benzeri bir çeşitliliğin son perdesi olarak Hamsik'in geriden gönderdiği bir topa Umut'un ve Bakasetas'ın yaptığı koşu neticesinde geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Kasımpaşa ikinci yarı daha ofansif ve baskılı başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Trabzonspor oyunu kurgulamakta bocaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Özellikle Hamsik sonrası oyuna giren Bardhi ve Bakasetas'ın baskı karşısında takımın beklediği aklı ve rahatlatıcı oyunu ortaya koyamaması, çok iyi başlayan Arif'in iyice oyundan düşmesi, Hüseyin'in kenarda toplu oyun alışkanlığının olmaması öne çıkan sebeplerdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Bir de kalite ve dinamizm gerektiren topla çıkma oyununda ısrar…

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Bazen su gibi olmak gerekiyor, oyun başka bir şey çağırdığında soluklanmak, geri çekilerek denge sağlamak…

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Trabzonspor'un ısrarla oynamaya çalıştığı oyun, ezber kadar kalite ve sakinlik de istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Bunu daha çok çalışmayla değil, doğru oyuncularla sağlayabiliyorsunuz.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!

Doğruda aranınca bulunan bir şey. Yalnızca saha içinde değil, saha dışında da...

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