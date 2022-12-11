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Trabzon klasiği

Trabzonspor, Dünya Kupası arasındaki 3. hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalıp, geleneği bozmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
Trabzon klasiği

Trabzonspor, Dünya Kupası arasındaki 3. hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalıp, geleneği bozmadı. Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, Hull ve Palace önünde olduğu gibi ilk yarıda yine üstündü. 16'da Umut Bozok defanstan seken topu ağlara yolladı: 1-0. Bakasetas, Visca, Hamsik, Umut, Trezeguet, kaleci Ertuğrul'u geçemeyince ilk yarı 1-0 bitti.

PENALTIYLA YAKALANDI

İkinci yarıda iki takımda da çok sayıda oyuncu değişikliği oldu. Bordo-mavililer Bardhi ile önemli bir fırsattan yararlanamazken, 82'de Gbamin'in Fall'ı ceza sahasında düşürmesi üzerine kazanılan penaltıda Hadergjonaj skoru belirledi: 1-1. Hull City ile 1-1, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, kapanışı da beraberlikle yaptı. Fırtına'nın ilk yarıdaki oyunu yine lig için umut verdi.

UMUT BOZOK YİNE ATTI

Umut Bozok, Crystal Palace'ın ardından Kasımpaşa'ya da golünü attı. Gurbetçi oyuncu, ilk yarıda savunmadan seken topu ağlara gönderirken yine takipçilik örneği verdi. Maxi Gomez'le sıkı bir rekabete gireceğini gösterdi.

MAREK HAMSIK KLASI

Bordo mavili takımım Slovak yıldızı Marek Hamsik'in ilk golde Bakasetas'a gönderdiği enfes ara pası ayakta alkışlandı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmayı başaramadığı topu Umut gole çevirdi. 2. yarıda Hamsik çıkınca Trabzon'un oyun organizasyonu bozuldu.

TREZEGUET'TEN ÇAK

Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. Trezeguet çektiği bir şutu son anda kornere çelen Ertuğrul'u yanına kadar gidip 'çak' yaparak tebrik etti. Ertuğrul ilk 45 dakikayı 4 net kurtarıla tamamladı.

15

Abdullah Avcı, yorgunluğa bağlı ağrıları olan Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda forvet arkasında Bakasetas'a şans verdi. Gbamin stoperde, Hüseyin sağ bekte oynadı. Maçı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.

KUPA SINAVI 21 ARALIK'tA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabaka programı belli oldu. Trabzonspor'un TFF 1. Lig'den Yılport Samsunspor ile Şenol Güneş Stadı'nda oynayacağı karşılaşma 21 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak

FIRTINA'DAN MESAJ

Bordo-mavili kulüp, Dünya İnsan Hakları Günü'nde resmi siteden Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür; onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır" mesajını paylaştı.

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