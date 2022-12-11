Bambaşka Trabzonspor

Yusuf Erdoğan, Dünya Kupası sonrasında çok farklı bir Trabzonspor'un geldiğini söyledi. Bordo-mavili oyuncu, "Kasımpaşa eski takımım, güzel anılarım var. İyi bir test oldu bizim için. Artık Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Kampta taktik çalışması yaptık. İyi hazırlandık. Hocamız diyordu Dünya Kupasından sonra farklı bir Trabzonspor geliyor diye. Hazırlık maçlarında gösterdik diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı... Teknik direktör Abdullah Avcı da ilk yarıdaki oyundan memnun olduğunu söyledi.