Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşılaşması sonrası adeta öfke patlaması yaşadı. Oyuncularına oldukça sinirlenen Avcı, ilk kez "Oynayan oynar, oynamayan gider" dedi. İşte Avcı'nın ses getirecek açıklamaları: l Aslında kamp sürecinden memnunum. Özellikle Hull City ve Crystal Palace müsabakaları hem fiziksel hem de taktiksel olarak iyi test oldu. l Kasımpaşa karşısında ilk 35 dakika oyunu tamamen kontrol ettik, hem topa sahip olup hem baskı yapıp hem de pozisyona girerek ilk 35 dakika 4-5 pozisyon bulduk. Atabilsek devreye 3-0 önde girerdik. l Oyunun anları, süreleri vardır. Oyunun neyi istediği vardır ki biz her anını, senaryosunu çalışıyoruz. Duygularınla veya bildiklerinle oynayamazsın. l İkinci yarıda parça parça oyundan ve performanslardan memnun değilim. Doğru olan anlar var, olmayanlar var. 3-4 aydır devreye giremeyen, bireysel performansları artmayan oyuncular var. l Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim, burası Trabzonspor. Oyuncu performansını arttıracak. l Takıma girmek için her türlü gayreti fiziksel, zihinsel, enerji olarak verecek. Eğer bunu yapamıyorsa, Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır ve oynatırım.

7-8 GOL KAÇMAMALI

Bireysel performans, oyun organizasyondan vazgeçmek, anları doğru oynamak sinirlendiğim şeyler. 7-8 gol kaçırıyorsun. Buna daha fazla konsantre olacaksın. Daha çok çalışacaksın. Bunu yapmadığın zaman rakibi devreye sokuyorsun.

OYUNCULARA MESAJ

Abdullah Avcı: "Bu takım son şampiyondur. Her yarışın içinde de var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Kampın büyük bölümünden memnunum. Devreye girmeyen ve oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara mesajım olsun."

YENİDEN BAŞARABİLİRİZ

Trabzonspor'un ve kendisinin olduğu her yerde yarış olduğunu da belirten Avcı, "Başardık, yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkılacak. Herkes yüksek enerjili, pozitif enerjili olacak. Yine herkes bunu sahaya yansıtacak. Bu potansiyel var. Ben de bunun baskısını yapacağım" ifadesini kullandı.