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TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig devlerinden Trabzonspor hazırlıklarına son hız devam ediyor. Hazırlıklarına devam eden bordo mavililerde golcü oyuncu Umut Bozok Fenerbahçe derbisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte futbolcunun sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı Umut Bozok, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Fazla forma şansı bulamadığı bordo-mavili takımda etkisiz kalan 26 yaşındaki forvet, ligde 9 maçta 2 gol attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlayarak, 393 dakika süre aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Bozok, Dünya Kupası arası sonrası daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Bordo-mavili camianın da artık çıkış yapmasını beklediği 1.78 boyundaki santrforun aklı özellikle F.Bahçe ile oynanacak olan derbide...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Tecrübeli futbolcu bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Bordo-mavili formayla Spor Toto Süper Lig ve Avrupa maçlarında toplam 3 kez fileleri sarsan Umut, bunların tamamını dış sahada atmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Akyazı Stadı'nda henüz golle tanışamayan 26 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe karşısında bu şanssızlığını kırmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan Umut, "Taraftarlarımız önünde gol sevinci yaşamayı gerçekten çok arzuluyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Kampta çok iyi çalıştık ve artık patlama yapmanın zamanı geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Kendimi hazır hissediyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Kesinlikle derbide forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

SONRADAN AÇILMIŞTI

Umut Bozok, bordo-mavili formayı ligde giydiği 9 maçta 2 gol atabildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Bozok, 2021-22'de Kasımpaşa'da ilk 9 maçta 3 kez sahne aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Sonraki bölümde açılan 26 yaşındaki forvet, 39 maçta 20 kez fileleri sarsmış ve 7 de asist yaparak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

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