TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı Umut Bozok, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı Umut Bozok, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.
Fazla forma şansı bulamadığı bordo-mavili takımda etkisiz kalan 26 yaşındaki forvet, ligde 9 maçta 2 gol attı.
Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlayarak, 393 dakika süre aldı.
Bozok, Dünya Kupası arası sonrası daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışıyor.
Bordo-mavili camianın da artık çıkış yapmasını beklediği 1.78 boyundaki santrforun aklı özellikle F.Bahçe ile oynanacak olan derbide...
Tecrübeli futbolcu bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.
SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
Bordo-mavili formayla Spor Toto Süper Lig ve Avrupa maçlarında toplam 3 kez fileleri sarsan Umut, bunların tamamını dış sahada atmıştı.
Akyazı Stadı'nda henüz golle tanışamayan 26 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe karşısında bu şanssızlığını kırmayı planlıyor.
Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan Umut, "Taraftarlarımız önünde gol sevinci yaşamayı gerçekten çok arzuluyorum.
Kampta çok iyi çalıştık ve artık patlama yapmanın zamanı geldi.
Kendimi hazır hissediyorum.
Kesinlikle derbide forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.
SONRADAN AÇILMIŞTI
Umut Bozok, bordo-mavili formayı ligde giydiği 9 maçta 2 gol atabildi.
Bozok, 2021-22'de Kasımpaşa'da ilk 9 maçta 3 kez sahne aldı.
Sonraki bölümde açılan 26 yaşındaki forvet, 39 maçta 20 kez fileleri sarsmış ve 7 de asist yaparak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.