Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trabzonspor-Kasımpaşa canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası arasında kulüpler de bu süreçte hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Trabzonspor ile Kasımpaşa, özel maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Vitor Hugo, Arif, Siopis, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Umut Bozok.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Celina, Mortadha, Tunay, Bahoken.

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.