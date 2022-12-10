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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen iki ekip de kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:40
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa, Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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