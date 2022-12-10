TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına sert uyarı! "Gerekirse altyapıdan oynatırım"

"TRABZONSPOR HER YERDE"

Kocaeli Stadı'nı doldurarak maç boyunca kendilerinden desteğini eksik etmeyen taraftar için ise Abdullah Avcı, "Trabzonspor her yerde. Kocaeli'de ve Sakarya'da, benim bir ayağım da Sapanca'da. İyi biliyorum. Bazen pazara çıktığımızda Trabzonlularla karşılaşıyorduk. Onlar her yerde biliyoruz. Atmosfer güzel oldu. Öncelikle stat çok güzel. Kocaeli'de futbolcu olarak eski statta çok oynadık. Önemli bir şehir, potansiyel bir yer. Bu stada ilk defa geliyorum. Umarım tekrar hak ettikleri yere adım adım gelirler. Onlara da başarılar diliyorum" sözlerini kaydetti.