TRABZONSPOR HABERLERİ | Trabzonspor için Fenerbahçe maçı önemli bir fırsat!

İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında lider Fenerbahçe ile Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fırtına için Fenerbahçe maçı büyük önem taşıyor. Trabzonspor eğer Fenerbahçe'yi mağlup ederse zirve ile puan farkı 3'e düşecek.

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon bir düşüş yaşasa da önemli bir avantaja sahip. O da 1.5 aylık Dünya Kupası arası. Daha önce hiçbir sezon içinde bu kadar uzun ara olmazken, Karadeniz devi söz konusu periyodu kamplarla değerlendirdi. Üstelik Süper Lig'e geri dönüşte Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var. Fırtına, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda zirve ile farkı 3'e indirecek ve tekrar yarışa iddialı şekilde ortak olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası sonrası dirençli bir takım izletecek.