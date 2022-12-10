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Kaderleri değişmiyor

Ggeçtiğimiz yıl 9. haftada liderlik koltuğuna oturan ve şampiyon olan Fırtına, bu sene inişli çıkışlı performans sergiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Kaderleri değişmiyor

Lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor'la benzer senaryoyu, diğer 3 şampiyon da yaşamıştı.

CİMBOM 6. OLMUŞTU

2018-2019'da ipi göğüsleyen Galatasaray, sonraki sene 13. maçların ardından lider Sivas'ın 7 puan gerisinde kalmıştı. Sezonu da şampiyon Başakşehir'in 13 puan arkasında 6. olarak tamamlayabilmiş ve büyük bir düşüş yaşamıştı.

22 PUAN GERİDEYDİ

Başakşehir, şampiyonluk sonrası 13. haftada lider Alanya'nın 11 puan gerisinde bulunurken, sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 36 puan arkasında 12. bitirdi. Beşiktaş ise geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'dan 22 puan fark yiyerek 6. oldu.

TAKIM TOPARLANDI

Antalya kampı Trabzonspor için ilaç oldu. Fırtına'nın iki hazırlık maçının ilk yarılarında önde baskı kuran, topu kaybettiğinde çabuk geri kazanan ve mücadelesiyle dikkat çeken bir takım haline geldiği gözlemlendi.

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