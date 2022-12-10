Futbolu çok özledim

Süper Lig'de 5. haftada oynanan Ümraniye maçı sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, futbolu çok özlediğini söyledi. 26 yaşındaki merkez orta saha, "Bir futbolcu, bir hafta forma giymeyince bile futbolu özlüyor. Ben futbolu inanılmaz özledim. Antalya kampına gelmeden önce psikolojim Allah'a çok şükür iyiydi, pozitifti. Burada çocukları gördüm, hocaları gördüm. Herkes beni, ben de herkesi özlemişim. Makara yaptık, eğlendik, güldük, pozitif enerji verdik" dedi.