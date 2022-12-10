Haberler Trabzonspor Fırtına A Spor’da

Fırtına A Spor’da

Trabzonspor, 3. hazırlık maçında bugün Kocaeli’de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi A Spor canlı olarak ekranlara getirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Fırtına A Spor’da

Fırtına, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa girmişti. Burada Hull City (1-1) ve Crystal Palace (2-2) ile iki hazırlık maçı oynadı. Trabzonspor, üçüncü hazırlık sınavında bugün Kocaeli'nde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 18.00'de oynanacak ve A Spor'dan da canlı yayınlanacak karşılaşmaya taraftarların ilgisi yoğun. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bugün, Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile oynanacak karşılaşmanın provasını yapacağı belirtiliyor. Kupada sahada çıkacak ilk 11'e yakın bir kadro mücadele edecek.

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