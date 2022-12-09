Uğurcan Çakır: Şampiyon olabiliriz

Kaptan Uğurcan Çakır, yeniden şampiyon olmak istediklerini söyledi. Trabzonspor'un Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yaptığı kampta soruları yanıtlayan 26 yaşındaki file bekçisi, "Çok oyuncu değişince saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Geçen seneki kadroda yıllardır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. 11'de fazla oyuncu değişince uyum sorunu oluyor. Güçlü bir oyunla, duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" ifadelerini kullandı.

UYUM SORUNU SONA ERECEK

Sezonun geride kalan bölümünde kötü oynamadıklarını vurgulayan kaptan Uğurcan Çakır, "Sezonun ilk bölümünde çok da kötü olmadığımızı düşünüyorum. Kamp bize iyi geldi. Hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık, ciddi rakiplerle oynadık. İlk bölüm çok kötü geçmedi. Önümüzde önemli bir maç var, F.Bahçe derbisi. O karşılaşmaya iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Geçen seneden çok oyuncu gitti geldi, uyum kolay değil. Her zaman kolay olmuyor. Burada uyumu geliştirmeye çalıştık" değerlendirmesini yaptı. Yunus Emre SEL

HER KULVARDA İDDİALIYIZ

Trabzonspor'un her kulvarda iddialı olduğunu anlatan Uğurcan, "Sezona Şampiyonlar Ligi play-off'unda başladık. Sonra gruplarda fena olmayan bir performans sergiledik. 9 puanla çıkamadık gruptan. Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Son 16'ya iyi takımlar kaldı. Hedef varsa Trabzonspor peşinden koşuyor. Bunu başarabilecek kalitedeyiz. Ligde de kupada da her yerde iddiamız var" dedi.

VISCA, PERES KATKI YAPAR

Uğurcan, sakatlığını atlatan oyunculara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Edin (Visca) abi son 10 yılda 10 gol, 10 asist yapmış her sezon. Kaybı, büyük eksiklikti. Bruno da çok kaliteli. Her futbolcunun yerine oynatabileceğimiz adamlar var ama kalite çok farklı bir şey. Dorukhan geçen sene çok iyi oynamıştı. Onun da sakatlığı bizi büyük ölçüde etkiledi. Hocanın da elini kolunu bağladı. Geri dönmelerine çok sevindik. Bize yardım edecek isimler."

KALECİLERİMİZ ÇOK KALİTELİ

Uğurcan Çakır, takımdaki genç kalecilere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hakan, Kaan ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha lig maçlarında iyi performans sergilemişti. Yetenekli olduklarını görüyordum. Eksiklerini söylemeye, yardımcı olmaya, onlara abilik yapmaya çalışıyorum. Ben abilerimden öyle görmüştüm. Umarım Trabzonspor kalesini uzun yıllar korurlar. Takımımızın kalesi gerçekten emin ellerde."

F.BAHÇE'Yİ YENMELİYİZ

Uğurcan, aranın ardından oynayacakları Fenerbahçe derbisinin kırılma müsabakası olabileceğini ifade etti. Fenerbahçe müsabakasının final olmayacağını da vurgulayan 26 yaşındaki eldiven, "Final demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek bu sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi sonuçta ligin sonu değil" dedi.

DERBİLER ÇOK ÖZELDİR

Derbilerin özel maçlar olduğunun altını çizen Uğurcan, şunları aktardı: "Özel maçlar oluyor derbiler. Evinizde ya da deplasmanda. Ekstra bir motivasyonum yok, her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her maçın ayrı değeri var benim için. Geçen sene de derbilerde iyi oynamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

BU YIL FARKLI BİR OYUN

Dünya Kupası'nda iyi kaleci performansları gördüğünü de aktaran Uğurcan Çakır, şöyle devam etti: "Geçen sene ikinci top üzerine Cornelius olunca direkt hücuma gitmeye çalışmıştık. Bu sezon boy ortalaması biraz daha kısa. Geriden oyun kurarak çıkmaya çalışacağız. Bu kampta biraz onun üzerinde durduk. Geçen sene farklı oyun planı vardı, bu sene farklı oyun planı olacak."