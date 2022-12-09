Trabzonspor'da Bruno Peres geliyor! Larsen Danimarka'ya gidiyor

Dünya Kupası nedeniyle ikinci etap çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da sürpriz ayrılık gerçekleşebilir.

Sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Bruno Peres takıma dönüyor. Ocak ayında Brezilyalı futbolcunun lisansını çıkartacak olan Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen kadro dışında kalıyor. Sezon başında Peres'in uzun süreli sakatlığı yüzünden transfer edilen Danimarkalı sağ bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, ülkesinden bazı takımların gündeminde olan Larsen için Trabzonspor'un ilk hedefi Cornelius gibi bonservis bedeli elde etmekti. Dünya Kupası'nda forma şansı bulamayan Larsen bir teklif getirirse sezon başında geldiği gibi bedelsiz gitme hakkı tanınanacak.