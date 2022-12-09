Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa, Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.