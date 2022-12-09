Fırtına taktik çalıştı

Trabzonspor, Crystal Palace maçından sonra ara vermedi. Abdullah Avcı yönetiminde sabah gerçekleştirilen günün tek antrenmanında önce dar alanda pas çalışması ve ardından ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Avcı, oyuncularını arkadan oyun kurma konusunda sık sık uyardı, üretken olmalarını istedi.

FORMA GİYENLER DÜN DİNLENDİ

Crystal Palace maçında 45 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular dün idmanda kısa süre çalıştı. Bir süre takımla çalışan oyuncular daha sonra dinlenmeye geçti.

VE LAHTIMI DE KAMPA KATILDI

Milli takım kampı için gittiği ülkesinde pasaportunun süresi sona erince geri dönemeyen Lahtimi, 8 günlük gecikmenin ardından dün kampa dahil oldu. 21 yaşındaki sağ kanat, yaşanan aksaklık nedeniyle teknik ekipten özür diledi.

KAMP BİTİYOR

29 Kasım'da başlayan Belek kampı bugün sona eriyor. Bu sabah hafif tempolu bir antrenman gerçekleştirecek bordo-mavili takım ardından Kocaeli'ne hareket edecek. Yarın Kocaeli'nde Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı oynayacak.