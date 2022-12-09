Beraberliğe abone

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Süper Lig'de 13 haftalık periyotta 6 galibiyeti bulunan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmada beraberlikle yetindi. Bu beraberliklerin 4'ü, son 5 haftada gelmişti. Son şampiyon Trabzonspor, bu seriye hazırlık maçlarında da devam etti. İki karşılaşmada berabere kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
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Süper Lig'de 13 haftalık periyotta 6 galibiyeti bulunan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmada beraberlikle yetindi. Bu beraberliklerin 4'ü, son 5 haftada gelmişti. Son şampiyon Trabzonspor, bu seriye hazırlık maçlarında da devam etti. İki karşılaşmada berabere kaldı.

SAVUNMA SIKINTISI

Geçtiğimiz sezon takım savunmasındaki başarısıyla fark oluşturan Trabzonspor, bu kez defansta sıkıntı çekiyor. Fırtına, hazırlıklar dahil son 6 maçın sadece 1'inde kalesini kapatabildi. Diğer 8 karşılaşmada toplam 8 gol yedi. Bu periyotta 9 kez fileleri sarstı.

33 PUAN ALMIŞTI

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor geçen yıl şampiyonluğa ulaşırken sezona müthiş başlamıştı. Karadeniz devi, 13 haftada 33 puan toplamış. Rakip ağları 27 defa sarsmıştı. Kalesinde ise 11 gol görmüştü.

İSTATİSTİKLERİ DÜŞTÜ

Bordo-mavililer bu yıl ise ilk 13 haftada 23 puan aldı. Geçen sezonun 10 puan gerisinde kaldı. Attığı gol sayısı da 8 düştü (19). Yediği gol ise 11'den 16'ya yükseldi. Geçen sezon aynı haftada + 16 averaj yapmıştı. Bu sezon +3'te kaldı.

DEFANSTA SIKINTI VAR

Karadeniz devi, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 4 maçta da kalesinde gol gördü. Söz konusu periyotta 7 kez geçit verdi. Dış sahada oynadığı 7 maçta toplam 12 gol yedi. Trabzonspor evinde ise rakiplerine sadece 4 gol izni verdi.

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