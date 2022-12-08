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TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaştı. Bordo-mavililer rakibiyle 2-2 berabere kalırken Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel, mücadeleyi değerlendirdi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 08:02
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Trabzonspor, Antalya'da kampa girmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Bordo-mavililer, kamptaki ikinci hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Fırtına, rakibiyle 2-2 berabere kalırken gollerini Trezeguet ile Umut Bozok kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel de bu mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

YUNUS EMRE SEL - DENGELİ OYUN

Trabzonspor, ciddi sayılabilecek ikinci hazırlık maçına dengeli başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Stoperde Gbamin oyun kurucu nitelikleriyle dikkat çekerken bordo-mavililer genel olarak orta sahada etkili olmaktan uzaktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Rakibin baskısı karşısında Trabzonspor bir türlü istediği organizasyonu kuramadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Bakasetas, Abdülkadir ve Siopis orta sahası rakip baskı kurduğunda zorlandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Umut'un goldeki takipçiliği ve takımı baskı yerken oyun kurulumuna yardımcı olma çabası dikkat çekiciydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Arif Boşluk yine dikkat çeken bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Crystal Palace bir Premier Lig takımı. Organizasyon, baskı, hızlı hücum, topa sahip olma gibi pek çok konuda Trabzonspor'un eksiklerinin ne olduğunu gösteren bir oyun oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Trabzonspor'un eldeki oyuncu grubuyla yapmaya çalıştığı şeyin nasıl olması gerektiğini ve bu oyun çeşitliliğinde neleri eksik bıraktığını uygulamalı olarak ortaya koydular.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Abdullah Avcı'nın taktiksel tercihlerinde bir revizyona gitmesi, bazı rakiplere karşı kendi oyununda ısrar etmesinden daha önemli olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını yorumladı!

Rakibe göre oyun anlayışı, hatta oyunun gidişatına göre oyun anlayışı, Trabzonspor için kritik bir önem taşıyacak sezonun geri kalanında.

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