Haberler Trabzonspor Trabzonspor Antalya kamp çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor Antalya kamp çalışmalarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da Sakatlığını atlatan Montasser Lahtimi takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 12:49
Trabzonspor Antalya kamp çalışmalarını sürdürdü

Kamp çalışmaları için Antalya'nın Belek turizm bölgesinde bulunan bordo-mavililer, konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde tamamı basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Crystal Palace ile dün oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Bordo mavili ekipte, milli takımlar nedeniyle izinli Maxi Gomez ile Jens Stryger Larsen'in yanı sıra burun ameliyatı olan Marc Bartra, sakatlıkları bulunan Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Eren Elmalı idmanda yer almadı. Uzun süre sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ise fizyoterapist eşliğinde çalış salonda çalıştı.

Sakatlığını atlatan Montasser Lahtimi ise takımdan ayrı düz koşu yaptı

Trabzonspor, Antalya kampını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kocaeli'ye gidecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de tarihi devrim! Mehmet Büyükekşi yeni kararları açıkladı...
Harry ve Meghan belgeseli yayınlandı yayınlanır yayınlanmaz foyalar ortaya çıkmaya başladı! Sahte görüntüler ve açıklamalar...
Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler
Fırtına'da Adrian Sut harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Adrian Sut harekatı!
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe maçı sözleri!
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lahtimi çalışmalara başladı! Lahtimi çalışmalara başladı! 12:49
Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor 12:40
İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! 12:04
Fırtına'da Adrian Sut harekatı! Fırtına'da Adrian Sut harekatı! 12:03
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe maçı sözleri! Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe maçı sözleri! 12:02
G.Saray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! 12:00
Daha Eski
Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? 11:42
Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler Okan Buruk transfer istedi! İşte o mevkiler 11:23
Boston Phoenix'i farklı geçti! NBA'de gecenin sonuçları Boston Phoenix'i farklı geçti! NBA'de gecenin sonuçları 11:00
Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? 10:51
Milli yıldızdan flaş itiraf! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar" Milli yıldızdan flaş itiraf! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar" 10:34
Güneş'ten Caner Erkin kararı! Güneş'ten Caner Erkin kararı! 10:12