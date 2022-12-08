Haberler Trabzonspor Fırtına yine kaçamadı!

Fırtına yine kaçamadı!

Bordo-mavililer, Trezeguet ve Umut ile iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarıdaki futbol ışık verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Fırtına yine kaçamadı!

Trabzonspor, Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Premier Lig'de 11. sırada yer alan, Wilfried Zaha'lı rakibi karşısında bordo-mavililer ilk yarıda daha etkiliydi. 3. dakikada Trezeguet ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top köşeden ağlarla buluştu: 1-0. Konuk ekip 7'de orta sahada kaptığı topla Trabzonspor savunmasını hazırlıksız yakaladı. Edouardo, eşitliği sağladı: 1-1. 23'te Umut Bozok rakip savunmanın hatalı pasında araya girip fileleri buldu. İlk yarı 2-1 sona erdi.

HATALAR SÜRÜYOR

İkinci, yarıda oyuncu değişikliklerinin ardından 63'te skor bir kez daha eşitlendi. Yeni giren Bruno Peres'in hatasında Jean Philippe Mateta yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-2. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı... Trabzonspor, 1-1 biten Hull City maçında olduğu yine ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla ligin ikinci bölümü için olumlu sinyaller verdi. Savunmadaki hatalar ise sürüyor.

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