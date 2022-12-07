Trabzonspor'da forma savaşı

Dünya Kupası arasında 10 günlük kamp için Antalya Belek'e giden Trabzonspor, eksiklerini gidermeye çalışıyor. Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zorlu maç trafiğine girecek bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın öncelikle çözmeye çalıştığı sorun orta saha ile ilgili. Gelen şutların yüzde 71'inin merkezden olduğunu açıklayan Avcı, bu konuya el attı. Açıklamalar sonrası bu bölgenin oyuncuları sıkı bir rekabete tutuştu. Bakasetas ve Hamsik'in formasını korumaya çalıştığı Karadeniz ekibinde Siopis, Gbamin ve Doğucan forma yarışına girdi. Avcı, sadece orta sahaya değil takım halinde daha iyi savunma için de uyarılarda bulunuyor.