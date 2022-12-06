Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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Abdullah Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avcı: "Oyunculardan daha fazla nasıl verim alırız bunu düşünüyoruz. Oynadığımız hazırlık maçları bize olumlu izlenim veriyor. Şu an itibariyle doğru cevaplar alıyoruz."

"Bruno Peres ve Edin Visca şampiyon olan takımın değerli iki oyuncusuydu. Arkalı önlü oynayan hem teknik hem de oyun akıllarıyla bize çok katkı sağladılar. Onları yavaş yavaş fiziksel olarak hazırlayıp sahaya süreceğiz. Visca'dan daha erken faydalanacağız."

"Geçtiğimiz sezon geri düştüğümüz 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Taraftarımızın harika desteği oldu. Bu sezon da aynı desteği bekliyoruz."

"Fenerbahçe maçıyla bir çıkış yakalarsak hem zihinsel olarak hem de şehir psikolojisi olarak iyi bir yola girebiliriz. Aynı zamanda Basel maçı da bizim için çok önemli. Son 16'ya kalmak istiyoruz.

"Fenerbahçe maçında kazanan takım tabii ki moral kazanacak ancak ligin daha 3'te 1'i oynandı. Kırılma yaşanacak bir dönem değil, yarış daima devam edecek."