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Eren ve Yusuf sevinci

Antalya kampı tam gaz sürüyor. Çift antrenmana devam eden bordo-mavililerin dün sabah yapılan çalışması tempolu geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Eren ve Yusuf sevinci
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Teknikle bağlantılı dayanıklılık ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı. Antrenmana tedavisi süren Djaniny dışında kamptaki oyuncuların hepsi katıldı. Kas spazmı iyileşen Yusuf Yazıcı düz koşu yaparken, ağrıları geçen Eren Elmalı iki günlük aradan sonra tekrar takımla birlikte çalıştı. Eren'in moralli olması dikkat çekti. Takım akşam yapılan ve taktik ağırlıklı geçen ikinci çalışma ile günü tamamladı.
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