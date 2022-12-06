Arif'e tarif Abdullah Avcı'dan

Crystal Palace maçında birçok takım, Arif Boşluk'u takibe alacak. Antalya’daki 10’a yakın kulübün maç için akreditasyon yaptırdığı bildirildi. Hull karşılaşmasında Arif Boşluk’u beğenen Westerlo yetkililerinin de yine tribünde olacağı öğrenildi.
Altyapıda kadroya dahil edilen Arif Boşluk, takımda kalıcı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Eren'in yerine Hull City maçında görev alan 2003 doğumlu oyuncu sol bekte istatistikleri ile göz doldurdu. 35 isabetli pas (%92), 2/2 ikili mücadele, 1/1 hava topu kazanma, 2 kilit pas ve 5 top çalma rakamları yakalayan Arif, soğukkanlı yapısı ve savunmadaki güven veren tarzı ile Abdullah Avcı'nın da gözüne girdi. Avcı, genç oyuncusu için, "Arif, U19 takımında öne çıkan bir oyuncuydu. Kulübün sürdürülebilir olması için kendi kaynakları çok önemli. Bu kaynaktan olanları da buraya getirdik. Onlara destek olmaya devam edelim, doğru zamanda kullanmak istiyoruz" dedi.