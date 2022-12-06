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Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, Süper Lig'in ilk yarısında Abdullah Avcı tarafından istediği şansı bulmamıştı. Fırtına'nın Hull City ile yaptığı hazırlık maçında forma giyen Naci, Abdullah Avcı'dan tam not alırken, şampiyon teknik adam Naci Ünüvar'a dair yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 13:43
Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, takımın Antalya kampında sergilediği performansla teknik direktör Abdullah Avcı'dan olumlu not aldı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, genç oyuncu Naci Ünüvar enerjisiyle ön plana çıktı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan 1 yıl süreyle kiralanan genç yıldız, Antalya kampına kadar olan süreçte fazla forma şansı bulamamıştı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, milli ara sonrası ve ikinci devrede takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyunculara daha çok süre vereceğini işaret etmişti.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

GENÇLERE YAKIN TAKİP
Antalya kampına, ligin ikinci yarısı ve uzun vadede oluşturmayı planladığı dinamik kadro için altyapıdan 3 oyuncuyu da dahil eden Avcı, Antalya'da A takım ve altyapıdan katılan genç oyuncuları takibe aldı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Genç yetenekleri daha fazla ön plana çıkarmak, olası transfer ve sakatlık durumları için alternatif oyuncu arayan Avcı, performansıyla umut veren Naci Ünüvar'a odaklandı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

AVCI'DAN TAM NOT
Avcı'nın hazırlık kampında dikkatle takip ettiği oyuncular arasında yer alan genç futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ilk kez bordo mavili formayla ilk 11'de sahaya çıktı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Genç kanat oyuncusu hem hazırlık çalışmalarındaki enerjisi, hem de Hull City maçındaki hücum ve savunmaya katkısıyla Avcı'dan tam not aldı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

FORMA GİYDİĞİ 9 DAKİKADA ASİST YAPTI
İlk yarıda Süper Lig'de çıktığı 2 karşılaşmada 42 dakika forma şansı bulan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, oyuna sonradan girerek 9 dakika forma giyebildiği Adana Demirspor maçında 1 asist kaydetmişti.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi grup elemelerindeki Monaco ve Ferencvaros maçlarında da toplam 28 dakika forma şansı bulmuştu.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

ADAPTASYON İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Trabzonspor'a transfer sürecinde Ajax'tan eski takım arkadaşı olan Stefano Denswil'den destek alan genç oyuncu, takım arkadaşı Doğucan Haspolat'ın da katkısıyla takıma ve şehre uyum sağladı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Bordo mavili takımda fazla forma giyebilmek için motivasyonunu yüksek tutarak azimle çalışan Naci Ünüvar, adaptasyonunu hızlandırmak için Denswil'in de desteğiyle Türkçe öğreniyor.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
Genç oyuncu, 13 Haziran 2003'te, Hollanda'nın Zaandam şehrinde doğdu.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

1.68 boyundaki Naci, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta oynayabiliyor.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da yeni bir yıldız parlatacak! Naci Ünüvar için tam not

Genç yıldız adayı, Hollanda milli takım alt yaş kategorilerinde toplam 9 gole imza attı.

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