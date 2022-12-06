Haberler Trabzonspor Abdülkadir Ömür'e müjde

Abdülkadir Ömür'e müjde

Genç yıldız artık kanat yerine orta sahada ‘ofansif pozisyonda’ görev üstlenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Abdülkadir Ömür'e müjde
Fırtına'daEdin Visca'nın sakatlanması üzerine bu sezon sağ kanatta görevlendirilen Abdülkadir Ömür'ün performansında büyük düşüş yaşanmıştı... Takımın en potansiyelli oyuncularından olan Ömür, Visca'nın iyileşmesi ile yerine geri döndü. Antalya kampında temposunu da artıran milli futbolcuya, Abdullah Avcı, Hull City karşısında orta sahada görev verdi. Bir asist yapan ve iyi oynayan Ömür sınıfı geçti. Avcı, "Abdülkadir çok özel bir oyuncu. Onu artık kenarda değil içeride kullanmak istiyoruz" dedi. Bu müjde Ömür'ü sevindirdi.
DİĞER
Yeşilçam’ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu’nun doğum günü paylaşımı!
Gurur gecesi! ATV, Altın Kelebek Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu
Polonyalı forvete onay! Jesus scout raporlarını okudu
Fırtına'dan ön libero hamlesi! Kulübünden fiyat alınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan ön libero hamlesi! Kulübünden fiyat alınacak
Abdullah Avcı konuşacak
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! Deniz Undav transferinde G.Saray'a rakip! 00:25
Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı! 00:25
Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' Flaş Ronaldo sözleri! 'G.Saray ikna edebilir' 00:25
Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... Jesus'tan forvet transferi kararı! İspanya'dan... 00:25
Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! Hamsik'e veda sonrası 2 transfer gündemde! 00:25
Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" Mertens gerçeğini açıkladı! "Söylenenler yalan" 00:25
Daha Eski
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu 00:25
Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... Yönetimden flaş hamle! 100 milyon... 00:25
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Antalya kampında... 00:24
G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu G.Saray'da Cengiz Ünder'in alternatifi belli oldu 00:23
Pendikspor puanı 90'da kurtardı! Pendikspor puanı 90'da kurtardı! 00:22
Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." Kruse'den F.Bahçe itirafı! "Liverpool olmayınca..." 00:22