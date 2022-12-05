Visca ile iyi anlaşıyoruz

Trabzonspor 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Uğurcan Çakır'ın eldivenlerinin sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı'na bağışlandığını açıkladı... Bordo-mavili kulüp, Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek için 'Kurtaran eller' adıyla kampanya düzenlemişti. Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerin açık artırmaya çıkarıldığı kampanyadan 765 bin TL toplandı. Hull City karşısında kendisini test ettiğini ifade eden Peres şu ifadeleri kullandı: "6 ay uzun bir süre oldu, geri dönüşüm kolay olmadı. Neler istediğinizi biliyorsunuz ama saha içinde kendinizi test etmeniz gerekiyor. Dün iyi bir test maçı oldu. Maçtan sonra iyi hissettim, hiç ağrı hissetmedim." Teknik direktör Abdullah Avcı, Peres'in basın toplantısı sırasında Brezilyalı oyuncuya, 'Bir sonraki maçta ne kadar süre almak istersin?' sorusunu yöneltti. Peres, "Hocamız ne kadar derse o" yanıtını verdi.
Altyapıdan yetişen Arif Boşluk, Hull City maçındaki performansıyla göze girdi. 19 yaşındaki oyuncu gerek pozisyon alışı gerekse ikili mücadelelerdeki agresifliği ve hücuma verdiği destekle olumlu not aldı. Avcı, Arif'e önümüzdeki hazırlık karşılaşmalarında da şans verdikten sonra A takımdaki geleceğine karar verecek.