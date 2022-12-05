Haberler Trabzonspor Visca ile iyi anlaşıyoruz

Visca ile iyi anlaşıyoruz

Edin Visca ile sahada iyi anlaştıklarını dile getiren Peres, "Aramızda sıkı bir bağ oluştu. Birbirimizi iyi anladığımızı hissediyoruz. Bu nedenle iyi iş çıkardık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Visca ile iyi anlaşıyoruz
Edin Visca ile sahada iyi anlaştıklarını dile getiren Peres, "Aramızda sıkı bir bağ oluştu. Birbirimizi iyi anladığımızı hissediyoruz. Bu nedenle iyi iş çıkardık. İkimiz de sakatlandık ve dönüşümüz beklenenden uzun sürdü. Şimdi ikimiz de döndük. Umarım geçen seneki performansı tekrarlarız" dedi.
Trabzonspor 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Uğurcan Çakır'ın eldivenlerinin sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı'na bağışlandığını açıkladı... Bordo-mavili kulüp, Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek için 'Kurtaran eller' adıyla kampanya düzenlemişti. Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerin açık artırmaya çıkarıldığı kampanyadan 765 bin TL toplandı. Hull City karşısında kendisini test ettiğini ifade eden Peres şu ifadeleri kullandı: "6 ay uzun bir süre oldu, geri dönüşüm kolay olmadı. Neler istediğinizi biliyorsunuz ama saha içinde kendinizi test etmeniz gerekiyor. Dün iyi bir test maçı oldu. Maçtan sonra iyi hissettim, hiç ağrı hissetmedim." Teknik direktör Abdullah Avcı, Peres'in basın toplantısı sırasında Brezilyalı oyuncuya, 'Bir sonraki maçta ne kadar süre almak istersin?' sorusunu yöneltti. Peres, "Hocamız ne kadar derse o" yanıtını verdi.

Altyapıdan yetişen Arif Boşluk, Hull City maçındaki performansıyla göze girdi. 19 yaşındaki oyuncu gerek pozisyon alışı gerekse ikili mücadelelerdeki agresifliği ve hücuma verdiği destekle olumlu not aldı. Avcı, Arif'e önümüzdeki hazırlık karşılaşmalarında da şans verdikten sonra A takımdaki geleceğine karar verecek.

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