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Trabzonsporlu Bruno Peres: Fenerbahçe ile farkı indireceğiz

Trabzonspor 'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonsporlu Bruno Peres: Fenerbahçe ile farkı indireceğiz
Trabzonspor 'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, hedeflerinin şampiyonluk unvanlarını korumak olduğunu dile getirerek, "Aramıza çok iyi arkadaşlar katıldı. Bu sene daha yarışmacı bir takımımız var. Sezon başında hak etmediğimiz maçları kaybettik. Kamp döneminin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Şampiyon takımın hedefi yine şampiyon olabilmektir. Bu yolda çalışıyoruz" dedi.
Hull City maçıyla sahalara dönen Peres, yüzde yüz performansına ulaşabilmesi için az bir zamanı kaldığını belirterek, "Hocamıza, giderken 'yerime oyuncu almayın, erken döneceğim' demiştim ama bu tabii ki bu şakaydı. Böyle bir kulübün yeni oyuncuya ihtiyacı olacağını biliyordum. Önemli olan iyi dönebilmek. Bunu başardığımı düşünüyorum. Oynayarak özgüvenimi geri kazandığımda takımıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı
Dünya Kupası sonrası oynayacakları F.Bahçe maçını da değerlendiren Peres şöyle konuştu: "Bu tarz önemli maçları herkes oynamak ister. Taraftar önünde olumlu sonuç almanız gerekiyor. Sahada olmayı çok isterdim. Bu sene lig çok yarışmacı. Düşük puan farklarıyla birçok takım sıralanıyor... F.Bahçe maçının önemini biliyoruz. Takımımız iyi durumda. Amacımız o karşılaşmadan iyi skor elde edip puan farkını kapatarak geçen seneki başarıyı tekrarlayabilmek."

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